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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
'Antep Fıstığı' filminin galası yapıldı - GAZİANTEP Video

'Antep Fıstığı' filminin galası yapıldı - GAZİANTEP Video

"Antep Fıstığı" filminin galası yapıldı - GAZİANTEP - Galadan detaylar - Yönetmenliğini Oğuz Yalçın'ın yaptığı, başrollerini İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt'un paylaştığı "Antep Fıstığı" filminin galası Gaziantep 'te gerçekleştirildi - İvana Sert: - " Gaziantep insanına, yemeklerine ve kültürlerine aşık oldum. Bu güzel toprakların tarihine hayran kaldım" - Orhan Uslu: - "Bu filmi izleyenler gerçek Antep'i görmüş olacak"GAZİANTEP (AA) - Yönetmenliğini Oğuz Yalçın'ın yaptığı, başrollerini İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt'un paylaştığı "Antep Fıstığı" filminin galası Gaziantep 'te gerçekleştirildi.
Başrol oyuncularından İvana Sert, bir alışveriş merkezinde gerçekleşen gala öncesi yaptığı konuşmada, Gaziantep 'te bulunduğu süre içerisinde şehre aşık olduğunu belirtti.
Film çekimlerinin çok zevkli geçtiğini dile getiren Sert, "Beni bu role uygun gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Gaziantep insanına, yemeklerine ve kültürlerine aşık oldum. Bu güzel toprakların tarihine hayran kaldım. Böyle bir çalışma içerisinde yer almak bana mutluluk verdi. Benim için çok güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.
Başrol oyunculardan Orhan Uslu ise Gaziantep 'te güzel bir filme imza attıklarını söyledi.

Gaziantep lilerin filmi çok beğendiğini belirten Uslu, "Bence asıl başarı Antep'indir. İlk sinema filmi deneyimimiz oldu. Bu filmin senaryosunu 3,5 yıl önce yazmıştık, o yıllarda çekmek istedik. İnsanlar 'Antep ağzıyla film mi olur?' dediler. Bizler bu filmi sadece Gaziantep liler izlese 'yeter' dedik. Antepli olmayanlar ise bu film ile Antep'i tanıyacaklar. Bu filmi izleyenler gerçek Antep'i görmüş olacak." şeklinde konuştu.
Yönetmen Oğuz Yalçın da filme sahip çıktığından dolayı şehir halkına teşekkür etti.İstanbul'da bu filmin başarısının konuşulduğunu aktaran Yalçın, " Gaziantep 'e 3 yıl önce geldiğimde bu çalışma ile ilgili insanların heyecanını gördüm. Herkesin yapamaz dediği filmin yapılmasına katkıda bulunduk. El birliğiyle bu filmi çektik. Katkısı olan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından film, seyircilerle buluştu.

Alışveriş Çekim Sinema Filmi Alışveriş Merkezi 

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