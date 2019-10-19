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19 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
ANTDOB, 'Madama Butterfly'ı sahneledi - ANTALYA

ANTDOB, 'Madama Butterfly'ı sahneledi - ANTALYA

ANTDOB, "Madama Butterfly"ı sahneledi - ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi - "Madama Butterfly" Operası'ndan görüntüler Antalya Devlet Opera ve Balesi "Madama Butterfly"ı sahnelediANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan Puccini'nin "Madama Butterfly" operasını sahneledi.Yiğit Günsoy rejisiyle bu sezon ilk kez sahnelenen eserde, orkestrayı şef Naci Özgüç, koroyu ise şef Mahir Seyrek yönetti. İtalyanca seslendirilen iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı, koreografiyi ise Kürşat Kılıç düzenledi.
Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan eserde "Madama Butterfly"ı İzmir Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Sevinç Demirağ, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Melih Tepretmez, "Suzuki"yi Sibel Kızılateş, "Goro"yu Devrim Demirel, "Bonzo"yu Baturalp Bilgili, "Yamadori"yi Baha İşler, "Kate"yi Emel Öziş, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro"yu Enis Ok canlandırdı. Antalya lı izleyiciler, temsilin sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Edebiyat İtalya İtalyan Kışla 

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