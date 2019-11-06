Antalyaspor'dan 'serçe' kurtarma operasyonu - ANTALYA
Antalya spor'dan "serçe" kurtarma operasyonu - ANTALYA - Antalya spor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri - Çift katlı camdan oluşan kapıya sıkışan serçeler - Cam kapıyı matkapla delerek serçeleri kurtarma çalışmaları - Antalya spor tesislerinde çalışan personelin serçeleri sıkıştıkları yerden çıkarması - Kaleci Ferhat Kaplan'ın serçeleri serbest bırakması Antalya spor'dan "serçe" kurtarma operasyonu - Kulübün tesislerindeki bir cam kapıya sıkışan iki serçe, kulüp çalışanlarınca kurtarıldıktan sonra kaleci Ferhat Kaplan tarafından özgürlüğüne kavuşturuldu.ANTALYA (AA) - Antalya spor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki çift katlı camdan oluşan kapının içine sıkışan iki serçe kuşu, kulüp personelince kurtarıldı.Döşemealtı ilçesindeki kulübün tesislerinde görevli personeller, çift katlı cam kapı içinden kuş sesleri geldiğini fark etti.Cam kapının bir kısmını matkapla delen personeller, kapı arasında sıkışan iki serçeyi kurtardı.Kuşlar, bu sırada antrenman için sahaya giden kaleci Ferhat Kaplan tarafından özgürlüğüne kavuşturuldu.Kurtarma anları ve kuşların Kaplan tarafından salınması kulubün sosyal medya hesaplarından "Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde kurtarma operasyonu! Biz Antalya sporuz" başlığıyla paylaşıldı.
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