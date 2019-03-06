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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya Moda Haftası başladı

Antalya Moda Haftası başladı

- - Defileden detaylar - " Antalya Moda Haftası - Fashion Week" kapsamında düzenlenen defilede 30 manken podyuma çıktıANTALYA (AA) - Antalya 'da moda haftası etkinliği kapsamında düzenlenen defilede, ilkbahar yaz kreasyonları beğeniye sunuldu.Bir organizasyon şirketince düzenlenen " Antalya Moda Haftası - Fashion Week"in ilk gününde, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde defile yapıldı. Defilede moda tasarımcıları Burcu Kandemir, Selen Dalkıran ve Nilüfer Korkmaz imzasını taşıyan modeller sergilendi. Antalya , İstanbul ve yurt dışından 30 manken tarafından izleyenlerin beğenisine sunulan ürünler, etkinliğe katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.Katılımcıların ünlü modacılarla bir araya gelme imkanı yakalayacağı " Antalya Moda Haftası - Fashion Week" 8 Mart'ta sona erecek.

Moda Haftası Defile Yurt Dışı Kışla Modeller 

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