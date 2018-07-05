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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da sıcak hava Haberi

Antalya'da sıcak hava Haberi

- Antalya Aqualand'tan detaylar - Havuzda yüzdürülen iguana - Papağan ve iguanayla fotoğraf çektiren turistler - İşletme Müdürü Burhan Gümüşoğlu'yla röportaj - Tatilcilerden Hüseyin Kaya'yla röportaj - Sıcaklığın 40 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler eğlence havuzlarında serinlemeye çalıştıANTALYA (AA) - Sıcak havanın kendini iyice hissettirdiği Antalya 'da, yerli ve yabancı turistler, sahillerin yanı sıra su parklarını da doldurdu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya 'da sıcaklık bugün en yüksek 40 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillerin yanı sıra su parklarına da yöneldi.Kent merkezindeki Antalya Aqualand'ı dolduran yerli ve yabancı turistler, eğlence havuzlarında serinlemeye çalıştı.İşletme Müdürü Burhan Gümüşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcakların artmasıyla yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Bütün sahillerin yanı sıra su parklarının da dolduğunu belirten Gümüşoğlu, "Yerli ve yabancı turistler tüm günlerini burada geçiriyorlar. Kaydıraklar, havuzlar gibi bir sürü aktivitelerle gün boyu eğleniyorlar." dedi.
Isparta'dan arkadaşlarıyla Antalya 'ya gelen Hüseyin Kaya ise serinlemek için su parkını tercih ettiklerini kaydetti.

İguana Yabancı Turist Muhabir Sparta Su Parkları 

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