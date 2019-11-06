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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da Rus-Türk Gençlik Forumu

Antalya'da Rus-Türk Gençlik Forumu

- Detaylar - Türk ve Rus girişimciler ile uzmanlar, iki ülkenin üniversite öğrencileriyle bir araya geldiANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Rus - Türk Gençlik Forumu'nda, girişimcilerle uzmanlar üniversite öğrencileriyle buluştu.Rusya Ulusların Kültürü Vakfı ve Gorçakov Açık Diplomasiye Destek Vakfı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen forumda, "İki ülke gençleri arasındaki iletişimin gelişimi için diplomasi ve etno - işletme" konuları ele alındı.Forumda iki ülkenin devlet kurumlarının temsilcileri, girişimciler, endüstri uzmanları ve Rusya ile Türkiye'deki üniversite öğrencileri bir araya geldi.Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, gençler arasındaki ilişkilerin geliştirilerek, Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilere olumlu yansımasının sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.
Rusya Kamusal Diplomasi Destek Programları Müdürü Solonetskiy Vitaliy ise Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu, çeşitli alanlarda iş birliği yapıldığını belirtti.
Bu kapsamda forumların önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Vitaliy, "10'a yakın farklı alanda görev yapan komiteler var. Burada anahtar konulardan birisi iki ülkede de forumların yapılması. 2013'te Kazan'da yapıldı, geçen sene de Antalya 'da yapıldı. Burada bütün sektör temsilcileri bir araya gelerek iyi bir sinerji yarattı, ileriye yönelik iyi ilişkiler oluşturuldu."dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Rusya ile Türkiye'nin geçmişe dayalı hukukunun bulunduğunu, iki ülke halkının birbirine yaklaşmasına katkı sağlayacak forumun değerli olacağını söyledi.

Öte yandan etkinlikte, Rusya Ulusların Medeniyeti Derneği ve Türkiye Uluslararası İlişkileri Geliştirme Derneği arasında Rus - Türk Misafirperverlik festivali "Samovarfest 2020" projesine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı.

Dera İsaf Yansıma Festival Öğrenciler 

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