Antalya’da hayvanseverlerden mezarlık talebi

-Hayvanseverler detay

-Şebnem Ebinç konuşma



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da bir grup hayvansever kent merkezinde hayvan mezarlığının olmadığını belirterek, bu noktada ilgililerden mezarlık arazisi tahsis edilmesini talep etti. Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu(HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinç, Pati Koruma Derneği(PAKODER) Başkanı Ebru Paraf ve bir grup hayvansever Orman İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek, kentte bir hayvan mezarlığının olmamasından yakındı. Grup adına konuşan şebnem Ebinç, Orman kanunundan maddeler vererek sözlerine başlayarak,” ‘Ormanlık alanda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde sokak hayvanları bakımevi,mezarlık tesislerine izin verilebilir” ibaresi geçmektedir. Orman kanununun belediyelere tahsis ettiği bakımevi ve rehabilitasyon arazileri Türkiye’deki sokak hayvanlarına hizmetlerin devamlılığı güzel bir çalışmadır. Fakat bu hayvanların hastalık,salgın vefat gibi durumlarında gömülecek alanları belediyelerin arazilerinde kalmamıştır. Sıcak iklim şartlarında belediyeler zorlanmaktadır.”dedi.

"Sıcak havada mezarlık büyük sorun" Ebinç, kanunda geçen mezarlık arazilerinin Antalya’nın kavurucu sıcaklarında ölen sokak hayvanları için belediyelere tahsis edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Antalya’da ölen hayvanlarının gömülecek yeri olmadığı için mezarlık sorunu yaşandığını dile getiren Ebinç, “Gömülecek yer kalmamasıyla hayvanların çöplerde çevre ve insan sağlığını tehdit edecek sorun teşkil edebileceğiyle alakalı acil bir zaruret doğmuştur. Tahsis edilmemesi durumunda hayvanların perişan,hayvanseverlerin perişan,bakımevlerinin perişan olacağı yakın tarihte kaçınılmazdır. Bunun önlemini hep beraber almak zorundayız. Biz hayvan hakları mücadelesi veren hayvanseverler olarak Antalya Belediye Bakımevlerine ihtiyaçları doğrultusunda mezarlık arazi tahsisi verilmesini talep ediyoruz.”diye konuştu.

"Örnek mezarlıklar" Antalya Belediye Bakımevlerine ihtiyaçları doğrultusunda mezarlık arazi tahsisi verilmesini talep ediyoruz.”ifadelerine yer verdi. Türkiye’de İzmir, İstanbul’un yanı sıra Alanya Belediyesi’ne Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 24 dönümlük arazi tahsis edildiğini aktaran Şebnem Ebinç, bu noktada kent merkezine de mezarlık noktasında bir arazi verilmesini talep etti. PAKODER Başkanı Ebru Paraf ise kent merkezine yakın bir noktada arazinin hayvan mezarlığı olarak tahsis edilmesinin önemine dikkat çekti. (İA- (İA-

