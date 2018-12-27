Antalya’da denizde başlayan hortum bir büfeyi harabeye çevirdi

-BÜFENİN İÇİNDEN VE DIŞINDAN DETAY

-BÜFE ÖNÜNDEKİ SANDALYE VE MASALARIN DEVRİLMİŞ HALİ

-RÜZGARDA YAPRAKLARI SALLANAN PALMİYE

-BAŞKAN ÇELİK İNCELEME

-BÜFE GENEL



( ANTALYA )- Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Selinus Sahilinde başlayan hortum, sahil kenarında bulunan bir sahil büfesini harabeye çevirdi. ANTALYA



- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus Sahilinde bir anda hortum belirdi. Denizde başlayan hortum, sahile doğru ilerledi ve sahil kenarında bulunan Ümit Beach adlı büfede ağır hasara neden oldu. Büfenin camlarını yerinden söken ve çatısını uçuran hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Olay yerine gelen Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, iş yerinde incelemelerde bulunarak işletme sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yılbaşı eğlencesine hazırlanan işletme sahibi Ümit Demiral, zararının büyük olduğunu, yılbaşına kadar işletmesini hazırlamak için çalışacağını söyledi.





