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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da 'Aralık'sız güneşli günler Haberi

Antalya'da 'Aralık'sız güneşli günler Haberi

Sahil detay

Yüzme Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Alabalık Güneşli 

-Sahili izleyenler
-Güneşlenenler
-Spor yapanlar
-Yüzenler
-Çocukların yüzmesi
-Yoğunluktan detay
-İrfan Şahin röp.
-Rıdvan Özcan röp.
-Naile Kaplan röp.

( ANTALYA )- Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu ANTALYA

- Antalya’da hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Tüm yurtta soğuk hava etkisini sürdürürken Antalya’da, güneşle birlikte hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükseldi. Hafta sonu tatilini ve kış güneşini değerlendirmek isteyen Antalyalılar Konyaaltı Sahili’ne geldi. Kimi vatandaşlar güneşlenirken kimileri kahvaltı yapmayı tercih etti. Deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte Akdeniz’in mavi sularına kulaç atanlar da oldu. Kıyı şeridinde oturanlar ise yoğunluk oluşturdu. Hafta sonunu sahilde geçirenlerden Naile Kaplan, “Antalya’da yaşamak ayrıcalık, güneşin kumun deniz tadını çıkarıyoruz çok şanslıyız. Burası çok kalabalık, denize girmediğim için çok pişman oldum” dedi.
Antalya’nın yaz kış çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Rıdvan Özcan, “Her yerde soğuk hava var kar yağıyor, biz denize giriyoruz. Antalya’da yaşamak çok güzel. Deniz çok sıcak, 21 Aralık’ta denize girmek güzel bir şey. Biz dört mevsim denize giriyoruz” diye konuştu.
İrfan Şahin ise havanın ve denizin sıcak olduğunu belirterek, “Alışan herkes bu ayda denize girebilir. Güzel bir kentte yaşıyoruz. Deniz suyu çok güzel” dedi.

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