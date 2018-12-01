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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

- Denize girenlerden detay - Sıcak havanın keyfini çıkaranlar - Denize giren Feray Eser'in konuşması - Yamaç paraşütü yapanların görüntüsü - Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya 'da bazı vatandaşlar denize girdiANTALYA (AA) - Antalya 'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.Deniz suyu sıcaklığının 20, hava sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.Bazı vatandaşlar sahillerde çocuklarıyla yürüyüş yaparken, kimileri de balık tutmayı tercih etti. Bazı sporcular da yamaç paraşütü yaptı.Denize giren Feray Eser, Antalya 'da havanın çok güzel olduğunu, her fırsatta denize girmeye çalıştığını söyledi.

Deniz suyunun karadan daha sıcak olduğunu ifade eden Eser, " Antalya 'da hava güneşli olduğu için bunu değerlendirmek için denize girmeyi tercih ettim. Antalya 'da halen yaz havası yaşanıyor diyebiliriz. Birkaç gündür hava yağışlıydı ama şimdi güzel." dedi.

Hava Sıcaklığı Yamaç Paraşütü Yabancı Turist Güneşli Hava Balık Tutma 

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