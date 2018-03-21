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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Annem Filistin' sergisi - GAZZE

'Annem Filistin' sergisi - GAZZE

"Annem Filistin" sergisi - GAZZE

: - Filistin mirasının tanıtıldığı "Annem Filistin" isimli sergiye gelen ziyaretçiler - Serginin koordinatörü Nevin el - Gul ile röportaj - Serginin açılışının yapılması - Stantları gezen ziyaretçiler Gazze Şeridi'nde 21 Mart Anneler Günü münasebetiyle Filistin mirasının tanıtıldığı "Annem Filistin" isimli bir sergi düzenlendi.
Gazze 'deki "Mesarat Eğitim ve Gelişmiş Öğretim Merkezi" tarafından düzenlenen sergide Filistinlilere ait geleneksek el sanatlarından örnekler ile yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Serginin koordinatörü Nevin el - Gul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiye iştirak eden kadınların herhangi bir merkeze ya da kadın kuruluşuna üyeliğinin bulunmadığını ve bağımsız çalıştıklarını ifade etti.
Serginin hedefinin kadınların umut ve güzellik konusundaki gücünü göstermek olduğunu belirten Gul, Anneler Günü'ne denk gelen serginin sembolünün "Filistin mirası" olduğunu dile getirdi.Gul ayrıca geleneksel el sanatları ve nakışlar kadar yöresel halk yemeklerinin de Filistin mirasının bir parçası olduğunu söyledi.

Aralarında Filistin ve Mısır'ın da bulunduğu bazı Arap ülkelerinde 21 Mart "Anneler Günü" olarak kutlanıyor.

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