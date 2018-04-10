Annelerin üniversite hayali gerçek oldu - ERZURUM

- Annelerin üniversite hayali gerçek oldu - "Anne Üniversitesi" Projesi - Okulun dış görüntüsü - Eğitim verilen sınıftaki annelerden görüntüler - Üniversitenin Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar ile röportaj - Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ile röportaj - Eğitime katılan kadınlar ile röportaj Erzurum 'da "Anne Üniversitesi" Projesi - Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Akpınar: - "Belediyenin belirlediği üniversite eğitimi almamış okur yazar kadınlara, üniversite sıralarında eğitim verip onların bu atmosferi tatmalarını hedefledik. Annelerimiz eğitim süresince üniversitedeki çeşitli dersliklerde eğitim görecek"ERZURUM (AA) - Erzurum 'da çeşitli nedenlerden dolayı üniversite okumamış 40 kadın, Atatürk Üniversitesi ve Yakutiye Belediyesince hayata geçirilen "Anne Üniversitesi" Projesi sayesinde bu hayallerine ulaştı.Proje kapsamında belediyenin belirlediği 40 anne, üniversitenin öğretim görevlilerince, girişimcilik ve örnekleri, aile içi iletişim, kadına yönelik şiddetin nedenleri, ailenin eğitimdeki rolü, kadının yasal hakları, kadın sağlığı ve çocuk gelişimi ile kadın derneklerinin tanıtımı gibi çeşitli konularda eğitim alacak.Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda ilk derslerine başlayan anneler, 2 ay sürecek program kapsamında üniversitenin çeşitli bölümlerindeki dersliklerde eğitimlerine devam edecek.Eğitim sonrası annelere düzenlenen mezuniyet töreniyle sertifika verilecek.Üniversitenin Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede üniversite eğitimi almamış 25 yaş üzeri kadınların yaklaşık yüzde 80 civarında olduğunu belirterek, bunların çoğunun da annelerden veya üniversitede çocuğu eğitim görenlerden oluştuğunu söyledi.
Söz konusu kadınların çoğunun üniversite ortamı hakkında bilgiye sahip olmadığını dile getiren Akpınar, bu amaçla projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.Akpınar, kadın eğitimi ve istihdam alanlarıyla ilgili yapılan çalışmalara destek verdiklerini ifade ederek, "Belediyenin belirlediği üniversite eğitimi almamış okur yazar kadınlara üniversite sıralarında eğitim verip onların bu atmosferi tatmalarını hedefledik. Annelerimiz eğitim süresince üniversitedeki çeşitli dersliklerde eğitim görecek." dedi. Annelerden olumlu geri dönüş aldıklarını anlatan Akpınar, şöyle konuştu:"Proje sayesinde anneler üniversitede okuyan çocuklarıyla daha güçlü iletişim kurabiliyor. 40 annemiz 7 hafta sürecek eğitim kapsamında kadın sağlığının yanı sıra kadının yasal hakları, üniversite öğrencilerinin aldığı sosyal ve sanat dersleri ile kadınların en çok ihtiyaç duyduğu kadın girişimciliği yönünde üniversite sıralarında eğitim alacak. Çünkü kadının iş alanında istihdam edilmesi birçok sorunu çözecektir."Prof. Dr. Akpınar, Rektör Ömer Çomaklı'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti. - "Evlerinde oturan anneler üniversiteyle tanıştı"Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut da söz konusu projeyi hayata geçirmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, belediye olarak şimdiye kadar 150 anneyi üniversite ile tanıştırıp sertifika verdiklerini söyledi.
Kadınları evlerinden servisle alıp üniversiteye getirdiklerini anlatan Korkut, "Annelerimize üniversitedeki hocalarımız tarafından çeşitli dersler veriliyor. Proje sayesinde üniversite hayali olan ve evlerinde oturan kadınlarımız üniversiteyle tanışmış oldu." dedi. Korkut, "Anneler çocuklarının nasıl bir ortamda ders gördüğünü öğreniyor ve mezuniyet törenine varıncaya kadar üniversitenin her aşamasından bilgi sahibi oluyor. Türkiye'de Anne Üniversitesini hayata geçiren ilk belediyelerdeniz." dedi. Korkut, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin söz konusu projelere azami gayret göstermesiyle kadına yönelik şiddetin de tamamen önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi. - "Üniversite okuyamasam bile hayalim gerçekleşti"Anne üniversitesine katılan 4 çocuk annesi Marife Dalbudak da ilk defa üniversiteye geldiğini anlatarak, "Bugün hayata farklı bir açıdan baktım. Burada olmak çok güzel duygu. Üniversite okuyan kızımı şimdi daha iyi anlıyorum. Keşke daha önceden bu sıralara otursaydım." dedi. Anne Meliha Taş ise söz konusu projeden dolayı yetkililere teşekkür ederek şunları söyledi:"Daha önceden üniversite hayatım olmadı. Gönül isterdi ki okuyup eğitimci olayım. Hep hayalimde üniversite okumak vardı ama şükürler olsun sonunda gerçekleşti. Bu sıralara oturup hocaların karşısında durmak bile ayrı duygu."Ülkü Badur ise "Üniversite okuyamadım diye içinde hep ukde kalmıştır. Okuyup polis olmak istemiştim ama olmadı. Kendi imkanlarımla ortaokulu bitirip açık liseye devam ettim. Üniversite hayalim sonunda gerçekleştiği için çok mutluyum." dediÜniversite hayalinin evlilik nedeniyle gerçekleştiremediğini dile getiren 4 çocuk annesi Ayten Şengül Karaca ise bu hayaline belediye ve Atatürk Üniversitesi sayesinde kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.