Ankaralılar tatlı ve dondurmaya doyacak Haberi

- Festivale gelen ziyaretçiler - Dondurmacıların ziyaretçilere ikramda bulunması - TÜRSAB Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak ile röportaj - Ziyaretçiler ile röportaj - Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli illerden 50 dondurma ve tatlı firmasının stant açtığı festivali 3 gün boyunca 250 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyorANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali kapılarını ziyaretçilere açtı.Atatürk Kültür Merkezi'nde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Denizli ve Diyarbakır'dan birçok tatlı ve dondurma firmasının stant açtığı festivale, çocuklar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Giriş ücreti 10 lira olan festivalde 3 gün boyunca dans gösterileri, dondurma ikramları, animasyon gösterileri, yarışmalar ve konserler gibi birçok etkinlik yapılacak. - "İnsanlar ilgi gösteriyor"Zirve Fuarcılık ortağı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, AA muhabirine, Türkiye'de daha önce gerçekleşmemiş sektörlerde fuarlar düzenlemek için yola çıktıklarını söyledi.
Başkentte açılan festivalin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Karapıçak, şunları dile getirdi:"Üç gün boyunca konserler, dondurma yarışmaları olacak. Festivalimiz dolu dolu geçecek. Türkiye genelinden yaklaşık 50 firma var. Ülkemizin ve şehrimizin tanıtımını düşünerek festivale Ankara 'dan başladık ama hedefimiz İstanbul, İzmir ve Antalya'ya yaymak. İlerleyen zamanlarda başka ülkelerde de yapmayı düşünüyoruz. Festivalimizi 3 gün boyunca yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesini hedefliyoruz."Festival, 1 Temmuz Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.