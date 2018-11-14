" Ankara Uluslararası Komedi Festivali" başladı - Ankara Uluslararası Komedi Festivali - Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi - "Mahşer - i Cümbüş" gösterisi - Salondan ve katılımcılardan detaylar" Ankara Uluslararası Komedi Festivali" başladı - Ünlü komedi gruplarının sahne alacağı festival, 25 Kasım'a kadar sürecekANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk komedi festivali olma özelliğine sahip " Ankara Uluslararası Komedi Festivali" başladı. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival kapsamında, oyuncular Ayhan Taş ve Burak Satıbol'un da yer aldığı "Mahşer - i Cümbüş", Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara lılarla buluştu.Yoğun ilgiyle karşılanan "Mahşer - i Cümbüş" ekibinin izleyicilerin seçtiği temalar üzerine kurguladıkları ve seyircinin aktif katılımıyla desteklenen doğaçlama gösterisi beğeni topladı.Mahşer - i Cümbüş'ün yanı sıra "Hatunlar Stand Up", "5 Kafadar" gibi komedi gruplarının da yer alacağı festival, 25 Kasım'da sona erecek.