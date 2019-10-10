Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü



: - Salondan görüntü - Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması - Halk oyunları ekiplerin gösterileri - Türk dünyası sanatçılarının gösterisiANKARA (AA) - dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneğince Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özarslan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Şimşek, Ankara 'nın Türkiye Cumhuriyetinin yanında Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Altay ile Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan tüm Türk dünyasının başkenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na da konuşmasında destek veren Şimşek, "Allah milletimize, vatanımıza, devletimize ve ordumuza zeval vermesin, Allah her zaman yar ve yardımcıları olsun." dedi.
Ankara Kulübü Derneği Başkanı Özarslan ise etkinliğin düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür etti.Etkinlikte, Türk dünyasından gelen sanatçılar şarkılar söyledi, şiirler okudu, yöresel dans gösterileri sundu.

Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı