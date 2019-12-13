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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara Devlet Tiyatrosu Malatya'da 'Leyla ile Mecnun' oyununu sahneledi - MALATYA

Ankara Devlet Tiyatrosu Malatya'da 'Leyla ile Mecnun' oyununu sahneledi - MALATYA

Ankara Devlet Tiyatrosu Malatya 'da "Leyla ile Mecnun" oyununu sahneledi - MALATYA - Ankara Devlet Tiyatrosu - "Leyla ile Mecnun" adlı oyunundan görüntüAnkara Devlet Tiyatrosu Malatya 'da "Leyla ile Mecnun" oyununu sahnelediMALATYA (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu "Leyla ile Mecnun" adlı oyunu Malatya 'da tiyatroseverlerle buluşturdu.İskender Pala'nın yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği oyun Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.Leyla ile Mecnun arasında geçen, birbirine kavuşamayan ve aşkları uğruna ölen iki gencin öyküsünün anlatıldığı oyunun yönetmen yardımcılığını Cevat Duman ve Müge Sefercioğlu üstlenirken, oyunun müziklerini Can Atilla yaptı."Leyla" karakterini Damla Ece Hacat, "Mecnun"u ise Muzaffer Saygı'nın canlandırdığı oyunda, Tunç Yıldırım, Kadri Özcan, Cevat Duman, Pervin Balcı, Müge Sefercioğlu, Cihan Kaymak, Cansunur Şimşek, Şahnur Dedeoğlu Kudat, Pınar Uslu, Mehmet Tolga Günay, Baran Abdullah Şahin, Özlem Kalkan, Ümit Sert, Umut Yüksel, Pelin Caba Özveren rol aldı.Oyun, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Trol 

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