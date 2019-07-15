Aniden bastıran şiddetli sağanak, sanayi sitesini göle çevirdi, iş yerlerini su bastı

-Yollarda biriken su birikintilerinden araçların geçmesi

-Detay görüntüler

-Sanayi sitesinde göle dönen yollar ve iş yerlerindeki suyun esnaf tarafından tahliye edilmesi

-Sanayi esnafı ile röportajlar

-Vatandaşların su içerisinde güreş etmesi

-Detaylar



( ORDU ) ORDU



- Ordu genelinde etkili olan şiddetli sağanak sonucu sanayi sitesi adeta göle dönerken, yollarda ise su birikintileri oluştu. Ordu’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran sağanak karşısında vatandaşlar panik yaşarken, bazı caddelerde, yollarda su birikintileri oluştu. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkisini gösteren sağanak sonucu sanayi sitesinde de dükkanları su bastı. Sanayi esnafı, kendi imkanlarıyla dükkanlarındaki suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı sürücüler de zor anlar yaşadı. Sanayi esnafı, yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası biriken suyun dükkanlarına dolduğunu belirterek, korktuklarını dile getirdiler. Bazı vatandaşlar ise aşırı yağışa ve göle dönen caddelere aldırış etmeden, suyun içerisinde güreş ederek eğlendi. Öte yandan yetkililer, cadde, sokak ve yollarda oluşan su birikintilerine karşı çalışma başlattı.

