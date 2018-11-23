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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi - YOZGAT Haberi

Anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi - YOZGAT Haberi

- Okuldan görüntü - Trafik pistinden görüntü - Satranç alanından görüntü - Öğretmenin konuşması - Sınıflardan görüntü - Yöneticilerin konuşmaları - Detay görüntülerAnaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimiYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde, Şehit Hamza Uludağ Anaokulu bahçesinde trafik uygulama alanı oluşturuldu.Okul Müdürü Fevzi Güçlü, yaptığı açıklamada, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Projesi ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finans edilen 2 ayrı projeyi hayata geçirdiklerini ve bu projelerle okul bahçesinde oyun alanı ve trafik uygulama alanı oluşturduklarını belirtti.
Projeler Koordinatörü Yusuf Ünal da çocuğun bireysel becerileri ve ilgi alanlarına uygun şekilde eğitim verdiklerini anlattı.Okul bahçesini eğitimin bir parçası haline getirdiklerini dile getiren Ünal, "Okulumuzun bahçesi yeniden düzenlenerek eğitime uygun ahşap oyun alanları ile donatıldı. Ayrıca, ilçede ilk kez bir okulda trafik eğitim alanı oluşturuldu. Yine proje kapsamında, bahçenin çimlendirilmesi çocuklar için eğlenceli ve öğretici oyun alanlarının oluşturulması faaliyetleri gerçekleştirildi.
" dedi.
Öğrencilerin bahçede satranç oynadığını, uygulamalı trafik eğitimi aldığını aktaran Ünal, "Çocuklarımız akülü arabalarla uygulamalı trafik eğitimi alıyor. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşilde geçiyor, yayalara yol veriyor. Böylece çocuklarımızda trafik bilinci oluşuyor. Çocuklarımız da bunu yaparken hem eğleniyor hem öğreniyor. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.Öğretmen Dönüş Salmaz da çocuklara erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi verdiklerini, trafik bilinci oluşmasına yardım ettiklerini anlattı.

Trafik Eğitimi Satranç Akülü Araba Öğrenciler Okul Bahçesi 

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