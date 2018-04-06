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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - UŞAK

Anadolu Ajansı 98 yaşında - UŞAK

- Salim Gören'in paramatoru hazırlanması - UçmasıAnadolu Ajansı 98 yaşında - Uşak lı sivil havacı Gören, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü paramotora bağladığı pankartla kent üzerinde uçarak kutladıUŞAK (AA) - Uşak 'ta, sivil havacı Salim Gören, Anadolu Ajansının (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü havada pankart açarak kutladı. Uşak 'ta yamaç paraşütü ve paramator ile uçuşlar gerçekleştiren sivil havacı Gören, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." yazılı pankartla kent üzerinde uçuş yaptı. Yaklaşık 1 saat süren uçuşun ardından açıklama yapan Gören, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı ve kutlamalara kendi imkanlarıyla destek vermek için uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

Sekiz yıldır sivil havacılıkla uğraştığını aktaran Gören, "AA kuruluşundan bu yana doğru tarafsız ve ilkeli haberleri ile ülkemizde ve dünyada kamuoyunun bilgilendirilmesi için çalışıyor. Ben de paramotorumla kutlama etkinliklerine katıldım. AA her zaman bizlerin sesi oldu, bu uçuşla tüm Uşak lılara AA'nın kuruluş yıl dönümünü duyurmuş olduk." dedi.
Etkinlik sırasında bazı kişiler evlerinin balkonlarından Gören'i alkışlayarak destek verdi.

Sivil Havacılık Yamaç Paraşütü Kışla Paramotor 

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