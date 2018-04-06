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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - MANİSA Haberi

Anadolu Ajansı 98 yaşında - MANİSA Haberi

- THK Yamaç Paraşütü Eğitmenlerinin uçuş için hazırlık yapması - Uçuşun gerçekleştirilmesiAnadolu Ajansı 98 yaşında - Manisa 'da Şehzadeler Belediyesi Hava Sporları Merkezi pilotu ile Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Eğitmeni Anadolu Ajansının (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü havada pankart açarak kutladıMANİSA (AA) - Manisa 'da Şehzadeler Belediyesi Hava Sporları Merkezi pilotu Zafer Ekinci ile Türk Hava Kurumu (THK) Yamaç Paraşütü Eğitmeni Seçkin Aparı Anadolu Ajansının (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü havada pankart açarak kutladı.Kendilerine "Tarzan Hangarı Pilotları" adını veren Şehzadeler Belediyesi Hava Sporları Merkezi pilotu Ekinci, paramatorla "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla kent üzerinde uçuş yaptı.Ekinci'nin vatandaşların meraklı gözlerle izlediği 40 dakika süren uçuşunun ardından THK Yamaç Paraşütü Eğitmeni Aparı da "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla uçuş gerçekleştirdi.Ekinci, AA'nın 98. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katkı sunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Tarzan Hangarı Pilotları 5 yıldır çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Ekinci, "Anadolu Ajansı ailesine böyle bir hizmette bulunmak bizi çok mutlu etti. Hava şartları çok iyi değildi ama ekipmanlarımız çok kuvvetli olduğu için güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Umarım bu uçuşumuz ülkemiz ve vatanımıza güzel günler getirir. Nice yıllara diyoruz." dedi.
THK Yamaç Paraşütü Eğitmeni Aparı da AA'nın kuruluş yıl dönümünü Manisa semalarında kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kentte yamaç paraşütü, paramotor ile mikrolayt gibi hava araçlarının uçuşlarını ve eğitimlerini yaptıklarını aktardı.

Yamaç Paraşütü Kuruluş Yıldönümü Paramotor 

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