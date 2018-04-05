Anadolu Ajansı 98 yaşında - Kuruluş yıl dönümüne özel kano ve kürek sörfü - MUĞLA Haberi
- Gökova Körfezi detay - Kanocuların körfezde görüntüleri - Kanocuların "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartı açması - Sörf eğitmeni Ramazan Taş'ın açıklamasıAnadolu Ajansı 98 yaşında - Muğla 'daki kano ve kürek sporcuları, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümüne özel Gökova Körfezi'nde kano ve kürek sörfü turu yaptıMUĞLA (AA) - Muğla 'daki kano ve kürek sporcuları, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümüne özel Gökova Körfezi'nde kano ve kürek sörfü turu düzenledi. Cittaslow Birliği Genel Sekreterliği'nin 2010 yılında "Sakin Kent" ilan ettiği Akyaka'da sörf eğitmenleri Özgür Ceylan, Ramazan Taş, Aziz Atay, Mustafa Gökçe, Emrah Dural ve Fuat Dal, Akyaka sahilinden kano ve kürek sörfü ile sabah saatlerinde Gökova Körfezi'ne açıldı.AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenledikleri kano turunda, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartı açan sporcular körfezde bir süre kürek çekti.Sörf eğitmeni Ramazan Taş, Anadolu Ajansının turizm merkezi Muğla 'da turizme ve spora sağladığı katkılara vurgu yaptı.Anadolu Ajansının bölgenin tanıtımı için yaptığı haberlerin Türkiye ve dünyada yankı bulduğunu ve bu anlamda çok sayıda ziyaretçi geldiğini vurgulayan Taş, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Anadolu Ajansı tarafsız habercilik anlayışıyla zaten bir marka. Bölgemize sağladığı katkılar için teşekkür ediyoruz." dedi. "Sakin Kent" Akyaka'da kano, rüzgar ve kürek sörfü, doğa ve bisiklet turları yaptıklarını, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin bu sporu yapmak için Gökova Körfezi'ne geldiğine işaret eden Taş, "Akyaka, Sakin Kent anlamında bir marka. Burada su ve doğa sporlarının her bir çeşidini yapmak mümkün. Anadolu Ajansı burada yapılan hür türlü spor etkinliğine büyük destek veriyor. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."Taş, Anadolu Ajansına nice 98 yıllar dilediklerini de ifade etti.