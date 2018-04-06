Anadolu Ajansı 98 yaşında - AA'ya özel baklava tepsisi - GAZİANTEP
- Anadolu Ajansı 98 yaşında - Baklava hamurunun yapılması ve harflerin konulması - Baklava tepsisinin fırına girmesi ve çıkması - Baklava tepsisine şerbetin dökülmesi - AA logolu tepsinin tezgahta sergilenmesi - Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş'ın açıklamsıGAZİANTEP (AA) - UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep 'te bir firma, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla özel baklava üretti.Ayıntap firmasının ustaları tarafından üretilen baklavaya "AA 98 yaşında" yazıldı. Ustaların hummalı çalışmasının ardından fırında pişirilip şerbeti dökülen baklava, gün boyu tezgahta sergilendi.Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın doğru haberciliğiyle milletin gönlünde taht kurduğunu söyledi.
AA'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Aktaş, "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır Anadolu Ajansı. Biz de AA'nın 98. yılına özel baklava yaptık. Gaziantep 'te kutlamalar baklavayla olur. Ağız tadıyla inşallah, nice yıllara diyoruz. ifadesini kullandı.