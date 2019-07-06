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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Anaç sazan balıklarından keçi gibi balık sağımı İzle

Anaç sazan balıklarından keçi gibi balık sağımı İzle

Balık sağımı

Aynalı Sazan Yumurta Akalan Oksijen Amatör 

-Yavrular detay
-Su altı görüntüsü
-Yavruların yakalanması
-Kovalara alınması
-Tanklara dökülmesi
-Tanklar detay
-Ekiplerin çalışması
-Anaç balıklar detay
-Serkan Erkan röp.
-detay

( ANTALYA -ÖZEL)- 61 ildeki 721 su kaynağına 5 milyon yavru sazan- Antalya'da üretilen yavru sazanlar özel tanklarla Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor ANTALYA

- Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nde üretilen 5 milyon 100 bin pullu yavru sazan balığı 61 ildeki 721 su kaynağını balıklandırmak üzere yola çıkarıldı. Antalya'nın Kepez üstünde faaliyet gösteren Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünde, iç suların balıklandırmasında kullanılan sazan türlerinin üretimi de yapılıyor. Enstitünün Türkiye'nin tüm iç sularını sazan balığı ile balıklandırma gibi önemli bir görevi bulunuyor. Enstitü, doğal ortamlarına uygun olarak dev havuzlarda en iyi anaç balıklardan aldığı yumurtalarla üretimini yaptığı yavru pullu sazan balığının bu yılki hedeflenen sayısını tutturdu. Uzman ekipler tarafından 2.5 ay boyunca itina ile üretilen 5 milyon 100 bin yavru sazan balığı Türkiye’nin 61 ilinde 721 iç suya bırakılacak. Enstitü geride kalan 37 yılda 210 milyon yavru sazan balığını iç sulara bırakma başarısı gösterdi. Öte yandan üretim sürecinde uzman personelin anaç sazan balıklarından sağım yapması renkli görüntüler oluşturdu.Özel olarak seçilen anaçlardan alınan yumurtalar 2.5 aylık bir sürecin ardından yavru aynalı sazan balığı haline geldi. Yavru balıkların görüntüleri de su içinden kaydedildi. "37 yıl geride kaldı" Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Serkan Erkan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 1981 yılında başlattığı Türkiye’nin iç sularını balıklandırma projesi kapsamında göl, gölet, akarsu ve barajlara yavru sazan balığı bıraktıklarını kaydetti.
"5 milyon 100 bin balık" Bu yıl 38’inci balıklandırma çalışmasını tamamlamak üzere olduklarının altını çizen Erkan, gerekli üretimleri yaptıklarını belirtti.
5 milyon 100 bin adet Cyprinus Carpio (pullu sazan) yavrusunu enstitünün kuluçkahanesinde yetiştirdiklerini dile getiren Serkan Erkan, “Çipleme yöntemiyle en iyi karakteri gösteren anaç sazanlardan üretilen yavruları 2.5 aylık sürede havuzlarımızda büyüttük. Kamyonun üzerindeki oksijen sistemi bulunan özel tanklara yavruların aktarımını yaptık. Yolculuk boyunca uzman ekibimizde balıkların sağlıklı ve güvenli bir şekilde Elazığ iline ulaştırılmasını sağlayacak. Elazığ’dan çevredeki 21 ile sevkiyat olacak. Toplamda 61 ilde 721 kaynağı balıklandırmış olacağız.” dedi.
"Farklı balık türleri bırakılmıyor" Erkan, balıklandırma ile hem iç sulardaki vatandaşların balık etine ulaşabileceğini hem de amatör olta balıkçılarına yeni bir faaliyet alanı olacağını ifade etti.
Yavru sazanların bırakıldıkları eko-sisteme de katkılarının olacağını işarete den Erkan, “Biz iç sulara pullu yavru sazan balığı bırakıyoruz. Halk arasında sulara farklı balıkların bırakıldığı gibi söylemler var. Bu doğru değildir. Enstitümüz iç sularımızın balığı olan pullu yavru sazanların üretimini yaptı."ifadelerine yer verdi.
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