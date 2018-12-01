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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Amsterdam'da ışık sanat festivali Video

Amsterdam'da ışık sanat festivali Video

- Işık sanat festivalinden detaylarAMSTERDAM (AA) - Hollanda 'nın başkenti Amsterdam'da, ışık sanat festivali gerçekleştirildi.
Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl 7'incisi organize edilen ışık festivali büyük ilgi gördü.Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri gemi turları ile izledi. Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterilerinin yapıldığı festivalde 30 farklı ışık gösterisi sunuldu.Geçen sene yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görünen organizasyon 20 Ocak 2019'a kadar devam edecek.

Işık Gösterisi Lyon Gesi Başkent Festival 

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