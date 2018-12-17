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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Amik Ovası sular altıda kaldı

Amik Ovası sular altıda kaldı

Sular altında kalan yol

Sağanak Yağış Tarım Tarım Arazisi 

-Sular altında kalan tarlalar
-Kazlar, sular altında kalan tarlalar
-Çocuk ve kazların sular altında kalan yolda ilerlemesi
-Kedinin suyun içerisinde bulduğu balığı yemesi
-Yolun yaklaşık 150-200 metrelik mesafesinin sular altında kalması

( HATAY - ÖZEL)- Yağışların üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tarlalardaki sular çekilmedi HATAY

- Hatay’da önceki günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Amik Ovası’nda birçok tarım arazisi ve yollar sular altında kaldı. Yağışların üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tarlalar ve yollardaki sular çekilmedi. Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Aşağıoba Mahallesinde bulunan tarlalar ve bağlantı yolları, sağanak yağışların ardından sular altında kaldı. Havaalanının hemen yakınında bulunan mahallede, çiftçiler tarlaların sular altında kalmasından dolayı mağdur oldu. Yağışların üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tarlalarda ve yollarda sular çekilmedi. Sular altında kalan yollar ve tarlalar çocukların ve yemek arayan kazların ilgi odağı oldu. (MBY-
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