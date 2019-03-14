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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Amik Ovası'nda renk cümbüşü - HATAY

Amik Ovası'nda renk cümbüşü - HATAY

- Meyve bahçelerinden drone görüntüleriAmik Ovası'nda renk cümbüşü - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda çiçek açan meyve ağaçları güzel görüntüler oluşturduHATAY (AA) - Hatay 'ın bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlar çiçek açtı.Pembe ve beyaz renkli çiçeklerin ağırlıklı olduğu nektarin ve erik ağaçları, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda görsel bir şölen sundu.Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ekili alanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekti.İlkbaharın güzelliğini yansıtan bahçeler, "drone"la da görüntülendi.

Tarım İlkbahar 

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