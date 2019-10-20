Amerikalı yüzlerce atlet 'Tough Mudder' koşusunda ter döktü - NEW JERSEY
Amerikalı yüzlerce atlet "Tough Mudder" koşusunda ter döktü - NEW JERSEY - Etkinlikten ve parkurlardan görüntülerNEW JERSEY - Amerika'nın New Jersey eyaletinde düzenlenen, dünyanın en zor koşusu olduğu kabul edilen yarışmaya birçok sporcu cumartesi sabahı mücadele için Englishtown'a akın etti. Eski bir terörle mücadele görevlisi tarafından kurulan "Tough Mudder" etkinliğinde sporcular, zorlu ve çamurlu birçok parkurda dayanıklılıklarını test etti.
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