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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Amatör olarak başladılar 20 yıldır birlikte şarkı söylüyorlar - ANKARA Haberi

Amatör olarak başladılar 20 yıldır birlikte şarkı söylüyorlar - ANKARA Haberi

- Koronun şarkı söylemesi - Eski CSO piyanistlerinden Ayşe Ediz'in konuşması - Koronun en eski üyelerinden Arzu Oflaslı'nın konuşmasıAmatör olarak başladılar 20 yıldır birlikte şarkı söylüyorlar - Sevda - Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu üyesi her yaştan ve meslekten 60 kadın, yabancı müzikten türküye, Türk Sanat Müziği'nden film müziğine kadar geniş bir repertuvarı 20 yıldır birlikte seslendiriyor - Koro, kuruluşlarının 20'nci yılını kutlayacakları konserle, yarın Ankara lı müzikseverlerin karşısına çıkacak - Koro şefi Cihan Can: - "Çok sesli müzikten önce tek sesli müziği doğru söylemek lazım. Kadınlarımıza önce müzik eğitimi verdik. Sonra müziğe ruhlarını katmalarını istedik. Kadınların olduğu yerde her şey çok güzel oluyor" - Vakfın Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel: - "Cumhuriyet kadını kimliğine sahip çıkarak koroda yer alan kadınlar, amatör ruhla yola çıktılar ama büyük bir özveriyle 20 yıldır çalışıyorlar"ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Sevda - Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu üyesi her yaştan ve meslekten 60 kadın, yabancı müzikten türküye, Türk Sanat Müziği'nden caza kadar geniş bir repertuvarı 20 yıldır birlikte seslendiriyor.Merhum Mehmet Başman tarafından 20 yıl önce kurulan vakıf, her yaştan ve meslekten müzik aşığı kadınları çok sesli müzikte bir araya getiriyor.İlk günden beri çalışmalarını şef Cihan Can yönetiminde sürdüren koro, 20'nci kuruluş yılını, yarın CSO Konser Salonu'ndaki konserle kutlayacak.Koro şefi Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 kadınla başladıkları koro çalışmalarını, bugün müziğe aşık 60 kadınla devam ettiklerini söyledi.

Koronun kuruluşunun 20'nci yılı için özel hazırlık yaptıklarını bildiren Can, şöyle konuştu:"Kıyafetlerimizden repertuvarımıza kadar her şey çok özel hazırlandı. Çok sesli müzikten önce tek sesli müziği doğru söylemek lazım. Kadınlarımıza önce müzik eğitimi verdik. Sonra müziğe ruhlarını katmalarını istedik. Bu konserde Türk Sanat Müziği, türkü, Ata'mıza minnet borcumuz için marşlarımız, evrensel müziğin unsurları, yabancı müzikler ve film müzikleri seslendirilecek. Kadınların olduğu yerde her şey çok güzel oluyor."Solfejsiz müziğin olmayacağını belirten Can, koro üyelerinin yoğun çalışmalarla bugüne geldiğini vurguladı. - "Amatör ruhla yola çıktılar, büyük bir özveriyle çalışıyorlar"Vakfın Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel de koro üyelerinin, çok sesli müzik geleneğini 20 yıldır birlikte şarkı söyleyerek devam ettirdiğini anlattı.İlk kurulduğu yıllarda koroda kendisinin de korist olarak görev yaptığına değinen Yüksel, "20 yıl boyunca bu koroya gönül veren, bir dakikalığına bile koroda yer almış herkese Vakıf olarak yürekten teşekkür borçluyuz. 'Cumhuriyet kadını' kimliğine sahip çıkarak koroda yer alan kadınlar, amatör ruhla yola çıktılar ama büyük bir özveriyle 20 yıldır çalışıyorlar." şeklinde konuştu.
Yüksel, başkentli müzikseverlerin, koro üyelerinin sahneden yayılan yaşam enerjisini yarın verecekleri konserde göreceğini dile getirdi. - "Kendi yuvamda, CSO'da konser vereceğiz"Eski CSO piyanistlerinden Ayşe Ediz ise emekli olduktan sonra vakıfta müzik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Vakfın piyanisti Ediz, oldukça keyifli bir repertuvarla ve şef Can'ın yüksek enerjisiyle 20 yıldır çalıştıklarını ve birçok konser verdiklerini ifade ederek, "Kendi yuvamda, CSO'da konser vereceğiz. Vakfımızın kadınlar korosu muhteşem. Ankara lıları konsere bekliyoruz." dedi.
- "Müzik aşkı paha biçilemez"Koronun en eski üyelerinden Arzu Oflaslı ise 20 yıl önce dışarıda gördüğü bir ilanla başvurduğu koroda bugün halen müzik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Oflaslı, "Devlet Opera ve Balesinden soprano hocamız Müfide Özgüç bize ses eğitimi verdi, ardından solfej eğitimi aldık. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Birbirimizle yarışır hale geldik. Her perşembe ailelerimizden daha çok birbirimizi görüyoruz. Müzik aşkı paha biçilemez." ifadelerini kullandı.

Yarış Muhabir Piyanist Başkent Amatör 

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