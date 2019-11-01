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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Amasya’ya mevsimin ilk karı yağdı

Amasya’ya mevsimin ilk karı yağdı

ARAÇTAN ÇEKİLEN KAR YAĞIŞI GÖRÜNTÜSÜ

( AMASYA ) AMASYA

Amatör Kamera Kamera Amatör Yağan Kar Yağışı 


- Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Akşamüstü başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Kasım ayının gelmesiyle beraber ilçe merkezinde sıcaklık derecelerinde düşüş oldu. Gün boyu yağmur alan ilçenin Boraboy köyü Avulu Bucak Yayla mevkisinde yağan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı ise amatör kameraya yansıdı
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