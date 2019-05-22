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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya'da tırtıl istilası

Amasya'da tırtıl istilası

TIRTILLARDAN GÖRÜNTÜ

Yumurta Öğretmen Allah 

-RÖPORTAJ
-BİNA DUVARINDAKİ TIRTILLARDAN GÖRÜNTÜ
-GENEL GÖRÜNTÜ

( AMASYA )- Sokağı tırtıllar bastı AMASYA

- Amasya'nın Taşova ilçesinde sokakta bulunan ağaçları tırtıllar istila etti. Emekli öğretmen Rafet Öztürk, “Boş arazide otların arasında yumurtadan çıkan tırtıl yavruları mahallemizin her tarafını sarmıştır. Belediye bu yüzden ilaçlama yaptı. İnşallah başarılı olur. Ana yolu geçip, bahçeye giren tırtıllar, şu gördüğünüz çiçek yapraklarını tamamen sarmış durumda. Bu siyahların hepsi tırtıl. Hatta buradan gelip, duvarlara, evin ikinci katında var. İlaçlandığı için de çoğu düşmüştü. Belediye ekiplerince incelemeler yapılıp, mahallelinin ilaçlanma isteği yerine getirildi" dedi.
Kelebek olarak doğaya karışacaklar Yetkililerden alınan bilgiye göre, ilçede bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle özellikle Doğu Mahallesi'nde kelebek tırtıllarının yoğun olarak ortaya çıktığı belirtilerek, "Taşova Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama yapılmıştır. Vatandaşlarımızın tedirgin olmamaları gerek. Bu tırtıllar üç beş gün içinde kelebek olarak doğaya karışacaktır" denildi.
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