Amasra'da bayram yoğunluğu - BARTIN

- Amasra'daki bayram yoğunluğundan detaylarAmasra'da bayram yoğunluğu - Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Bartın 'ın Amasra ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçiler tarafından tercih edildi - Amasra Belediye Başkanı Timur: - "Yaklaşık 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu, ilçede ciddi anlamda park sorunu yaşıyoruz. 6 bin nüfuslu ilçemiz, bu 3 günlük tatilde nüfusunun 10 katından fazla turist ağırlıyor"BARTIN (AA) - Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın 'ın Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyen tatilciler yoğunluk oluşturdu.Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.Yeşilin tonları ve denizin mavisiyle bütünleşen doğasıyla ilgi çeken ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlar bayramın ikinci gününde de tamamen doldu.Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Amasra'da, tatili ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar plajları doldurdu, çay bahçeleri ve parklarda oturup, güneşli havanın tadını çıkardı.Özellikle Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı'nda da yoğunluk gözlenirken, mendirek ve kayalıklarda oturan vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektird.Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.
İlçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirten Timur, "Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz. İlçede yaz ayları ve hafta sonlarının yanı sıra bayram tatillerinde konaklama talebini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Özellikle bugün, ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu ve misafirlerimiz ilçe merkezine girmekte dahi güçlük çekiyor." ifadelerini kullandı. - "Nüfusunun 10 katından fazla turist ağırlıyor"Bayram öncesi alınan tedbirlerle sorunsuz bir bayram geçirmelerine karşın, özellikle balık lokantalarında uzun kuyruklar oluştuğunu ifade eden Timur, şöyle devam etti:"Amasra, tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı, salatası ve insanımızın misafirperverliği ile önemli turizm merkezlerinden biri. Özellikle balık yemek isteyenler için önemli bir nokta. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 6 bin nüfuslu ilçemiz, nüfusunun 10 katından fazla turist ağırlıyor. İlçemiz Büyük Liman mevkisindeki plajımız tıklım tıklım doldu, şemsiye kuracak yer kalmadı. İlçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar, ilçe girişindeki karayolunda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. İlçe merkezindeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri, ilçe girişindeki mahallelere yönlendiriyoruz."Bu arada Bartın 'ın İnkumu, Güzelcehisar, Tarlaağzı ve Çakraz sahilleri de tatilcilerden ilgi görüyor.