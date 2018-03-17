Amasra'da bahar havası - BARTIN

- Amasra'da bahar havası - Detay görüntülerAmasra'da bahar havası - Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardıBARTIN (AA) - Bartın 'ın Amasra ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, sahil ve parklardaki hareketliliği artırdı.Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Amasra'da, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, çay bahçeleri ve parklarda oturup, güneşli havanın tadını çıkardı.Bahar mevsiminin ilk günlerinde yoğunluk oluşan ilçede tatilciler Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçirdi.Mendirek ve kayalıklarda oturan vatandaşların da bol bol fotoğraf çektirdiği görüldü. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.
Mart ayının ilk haftalarında ilçede bahar havası yaşandığını, bunun da ilçeyi görmek için gelenler için fırsat olduğunu ifade eden Timur, "Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, kış mevsiminde de özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, eşsiz doğası ve manzarasıyla tarihin içinde nostaljik bir zaman geçirmenin yanında balık lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyareti de yapma imkanı buluyor." diye konuştu. Kırıkkale'den ailesiyle hafta sonu tatili için Amasra'ya geldiğini ve ilçeyi ilk kez görme imkanı bulduğunu dile getiren Serkan Aytekin, güzel havayı fırsat bilerek çocuklarla gezdiklerini dile getirdi.Reha Semercioğlu da 25 yıl aradan sonra İstanbul'dan ilçeye ilk kez geldiğini ve güzelliği karşısında etkilendiğini söyleyerek, "Hava çok güzel. Eşimle hafta sonunu Amasra'da değerlendirmek istedik. Güzellikler aynı duruyor ama eskiye göre çok fazla kalabalıklaştığını gördüm." dedi.