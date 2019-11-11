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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Altındağ Belediye’sinden ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği

Altındağ Belediye’sinden ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği

GENEL VE DETAY

Efes Öğrenciler 

-ASIM BALCI RÖP
-HAZEL İLE RÖP

( ANKARA ) ANKARA

- Altındağ Belediyesi ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında 1 bin 500 fidanı Peçenek Mesire alanında toprakla buluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan ettiği 11 Kasım’da; Altındağ Belediyesi koordinesinde Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğrenciler 1500 fidanı Peçenek Mesire alanında toprakla buluşturdu. Çocuklar ağaç dikimini gerçekleştirdikten sonra, fidanları suladı. Hedeflerinin Altındağ Belediyesinin tamamını ağaçlandırmak olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bizde Altındağ Belediyesi olarak çocuklarımızla birlikte el ele verdik ve toprakla fidanları buluşturduk. Bizim bir hedefimiz var Altındağ da 370 bin insan yaşıyor, 370 bin insan için birer fidanı toprakla buluşturmaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi içinde canla başla çalışacağız” ifadelerini kullandı. Böyle etkinliklerin devam etmesinin gerektiğini belirten öğrenci Hazel Çoban, “Güzel bir şey, tüm herkesin katılmasını öneriyorum. Dünyamıza bir nefes olabilirsiniz. Dünyamızı harap etmeyelim. Gelip ağaçlarımızı ve çiçeklerimizi sulayalım. Ağaçlarımızı kesmeyelim, kâğıtlarımızı tasarruflu kullanalım” diye konuştu.
Ağaçlandırma sonrasında öğrenciler birlikte eğlendi. Etkinliğe Altındağ kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı.
(MKM-BC -
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