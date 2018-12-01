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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Almanya'da Noel hazırlıkları - KÖLN

Almanya'da Noel hazırlıkları - KÖLN

- Köln'deki bir Noel pazarından detaylarAlmanya'da Noel hazırlıkları - Şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan Noel pazarları renkli görüntüler oluşturuyorKÖLN (AA) - Almanya'da kökeni 14. yüzyıla uzanan geleneksel Noel pazarları kuruldu.Ülkede şehirlere göre değişiklik gösterse de genellikle kasımın son haftası açılan bu renkli pazarlar bazı bölgelerde 22 Aralık bazı bölgelerde ise 24 Aralık tarihine kadar gezilebilecek.Genellikle şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan pazarlarda süslü, rengarenk kulübelerde, hediyelik eşya, yerel yiyecek ve içecekler, takı, süs eşyası, giyecek, biblo ve ev yapımı yılbaşı süsleri gibi çeşitli ürünler satılıyor. Buralarda zaman zaman mini konser ve çeşitli müzik performansları gibi etkinlikler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. - Köln'de renkli pazarlar kuruluyorAlmanya'nın en renkli Noel pazarlarının kurulduğu şehirlerden biri olan Köln'de, Neumarkt Meydanı'nda kurulan "Markt der Engel - Meleklerin Pazarı" şehrin en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyor.Şehirde kurulan irili ufaklı 24 Noel pazarından biri olan pazara, özellikle hafta sonları yoğun ilgi oluyor. - Güvenlik önlemleri yüksekÜlkede kurulan Noel pazarlarında özellikle son yıllarda alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.Zira Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık 2016'da bir tırla Noel pazarına girerek terör saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 12 kişi ölmüş, 56 kişi de yaralanmıştı.Almanya'da her yıl bin 500'ü büyük olmak üzere irili ufaklı 2 bin 500'den fazla Noel pazarı kuruluyor.

Terör Saldırısı Yılbaşı Ziyaretçiler Hediyelik Eşya Saldırı 

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