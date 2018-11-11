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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Almanya'da karnaval sezonu başladı - KÖLN

Almanya'da karnaval sezonu başladı - KÖLN

- Karnavaldan genel görüntüler - Köln'de "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval sezonu bugün yerel saatle 11.11'de başladıKÖLN (AA) - Almanya'da "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval sezonu başladı.
Ülkede her yıl geleneksel olarak 11 Kasım'da yerel saatle 11.11'de başlayan karnaval sezonunda, Köln, Düsseldorf ve Mainz başta olmak üzere birçok büyük kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.Karnaval kutlamalarının başkenti olarak bilinen Köln kentindeki Heumarkt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, hep bir ağızdan 11'den geriye sayarak karnaval sezonunu başlattı.Havanın güzel olması ve karnavalın ilk gününün pazar gününe denk gelmesi katılımı artırdı.Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor.Almanya'da karnaval dönemi, 4 Mart 2019'da "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle doruk noktasına ulaşacak ve 6 Mart 2019'da "Aschermittwoch" (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek.Karnavalın ardından "Fasten Zeit" denilen ve 40 gün süren, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği "oruç" dönemine girilecek.

Et Ürünleri Başkent Pazar Günü 

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