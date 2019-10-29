Ali Atay: 'Kendi mizahımızı dünyaya satmalıyız' - İSTANBUL
Ali Atay: "Kendi mizahımızı dünyaya satmalıyız" - İSTANBUL - Ali Atay ile röportajİSTANBUL - Kazandığı birçok ödülün yanı sıra "Nuh Tepesi"nde canlandırdığı "Ömer" karakteriyle Tribeca Film Festivali'nden "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Ali Atay, sinemaya bakışını, deneyimlerini ve filmlerini AA muhabirine değerlendirdi.
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