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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ali Atay: 'Kendi mizahımızı dünyaya satmalıyız' (2) - İSTANBUL

Ali Atay: 'Kendi mizahımızı dünyaya satmalıyız' (2) - İSTANBUL

Ali Atay: "Kendi mizahımızı dünyaya satmalıyız" (2) - İSTANBUL - Ali Atay ile röportajİSTANBUL - Kazandığı birçok ödülün yanı sıra "Nuh Tepesi"nde canlandırdığı "Ömer" karakteriyle Tribeca Film Festivali'nden "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Ali Atay, sinemaya bakışını, deneyimlerini ve filmlerini AA muhabirine değerlendirdi.

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