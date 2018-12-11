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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Alanya’da dev dalgalar oluştu, denizin rengi kahverengi döndü Haberi

Alanya’da dev dalgalar oluştu, denizin rengi kahverengi döndü Haberi

Denizden görüntüler

Sağanak Yağmur Rüzgara Karşı Şiddetli Rüzgar Yükselen Trol 

-Dalgalardan görüntüler

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Denizin rengi ise çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. İlçede gece saatlerinde yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 56.52 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Etkisini gün içinde de sürdüren rüzgar nedeniyle denizdeki yükselen dalgaların boyu, 6 metreyi buldu. Şiddetli rüzgarın etkisini zaman zaman sürdüreceği bekleniyor. Alanya Metroloji yetkilileri, vatandaşları şiddetli rüzgara karşı uyardı. Denizin rengi kahverengi oldu Öte yandan gece yarısı başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular, derelerle buluşup denize taşındı. Denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Denizin kıyı kesimlerinin kahverengi bir renk alması ilginç bir görüntü oluşturdu.
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