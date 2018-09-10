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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivali - ANTALYA

Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivali - ANTALYA

- Festivalden görüntüler - Defileden detaylar - Kaymakam Muhammed Emin Nasır'ın festival konuşması - Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal ile röportaj, - Yöresel oyunlar - Konserlerden görüntüler - 600 yıllık gelin alayı geleneğinden detaylarAkseki Günleri Kültür ve Turizm FestivaliANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde, Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi.
Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediye Başkanlığı ve Akseki Eğitim Hayratı Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış programında ressam Mustafa Pişkin'in yağlı boya resim sergisi, Marla Mutfağı binasında açıldı.Akşam saatlerinde ise Akseki Belediyesi önünden develer ve atlar eşliğinde festival alanına kadar yapılan kortej yürüyüşü, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni düzenlendi.
Açılış konuşmalarının ardından Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen geleneksel düğün kıyafetleri defilesi ve kına gecesi renkli görüntülere sahne oldu.3 gün süren etkinliklerde yöresel kaşık ekibi oyunları, folklor gösterileri sunulurken çeşitli sanatçılar da sahne aldı. Festivalin son gününde ise Ceceler Mahallesi'nin 600 yıllık geleneği olan gelin alma ve düğün alayı gelenekleri canlandırıldı. Yöresel türküler seslendirildi.Festival, halk oyunları ve çeşitli sanatçıların verdiği konserin ardından havai fişek gösterileri ile son buldu.Etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammed Emin Nasır, ilçenin alternatif turizm açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Açılış Töreni Havai Fişek Resim Sergisi Halk Oyunları Kına Gecesi 

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