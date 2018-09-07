Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivali - ANTALYA
- Sergi açılışı - Sergiyi gezenler - Kaymakam Muhammed Emin Nasır'ın açıklaması - Ressam Mustafa Pişkin'in açıklamasıAkseki Günleri Kültür ve Turizm FestivaliANTALYA (AA) - Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivali başladı. Etkinliğin açılış programında ressam Mustafa Pişkin'in yağlı boya resim sergisi, Marla Mutfağı binasında açıldı.Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, festivalin kültürel etkinliklerle üç gün süreceğini belirtti. Ressam Pişkin ise 50 eserin yer aldığı üç gün açık kalacak sergide, memleketi Akseki'de düğmeli evlerin de yer aldığı eserlerini sanatseverlerle paylaşmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Pişkin, tablolarının geliriyle Lösemili Çocuklar Vakfı ve Akseki Eğitim Hayratı Derneğine bağış yapacağını bildirdi.