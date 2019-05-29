Aksaray'ın kimsesiz çocukları ona emanet - İSTANBUL Haberi
- Genel görüntüler - Sanatçı Hafız Osman Akyol ile röportajAksaray'ın kimsesiz çocukları ona emanet - Sanatçı Hafız Osman Akyol kimsesiz, bağımlı, anne ve babası ayrılmış veya yetim kalmış çocuklara sahip çıkarken, yaptığı albümlerin gelirlerini de onlar için harcıyorİSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Sanatçı Hafız Osman Akyol, Aksaray şehrindeki kimsesiz, bağımlı, anne ve babası ayrılmış veya yetim kalmış çocuklara sahip çıkıyor.Hafızlık eğitimini Konya ve Aksaray'da alan Akyol, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okumalarını madden ve manen desteklediği her yaştan kız ve erkek öğrencilerin, alanlarında uzman hocalar nezaretinde tamamen ücretsiz olarak Kur'an - ı Kerim ilimleri eğitimi almalarını da sağlıyor.Akyol, 2006'da başladığı faaliyetlerini 2011'den bu yana "Gökkuşağı İlim Kültür Sanat Spor Eğitim Hizmet ve Araştırma Derneği" çatısı altında sürdürüyor.Aynı zamanda müzik çalışmalarına devam eden ve bugüne kadar 5 ilahi albümü yapan Akyol, buradan elde ettiği gelirleri de bakımını üstlendiği 100'den fazla öğrenci için kullanıyor. - Hizmetlerin tamamı ücretsiz"Gamerun" isimli arabesk alt yapısıyla hazırladığı son ilahi albümü büyük ilgi gören sanatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir cemaat ya da kuruluşa bağlı olmadıklarını söyledi.
Akyol, hizmetleri tamamen ücretsiz sağladıklarını belirterek, "Bir ekibim, derneğim var. Onlarla bu işi yürütüyorum. Çocukluğumuzdan beri, Kur'an Kursu'ndan gelen bir yol üzere ilahi gruplarında uzun müddet görev aldım. Daha sonrasında profesyonel bir ilahi grubu kurdum." dedi. - Arabesk alt yapılı ilahilerProfesyonel müzik hayatına 1999'da başladığını aktaran Akyol, şunları kaydetti:"Şimdi 5. albümümüzü Mega Müzik'ten Ethem Zeytinkaya beyefendinin yapımı ve Murat Sakaryalı'nın aranjesiyle yaptık. Murat Sakaryalı'yla Medine'de tanıştık. Kendisi yıllarca müzik yönetmenliği yapmış, özellikle arabesk piyasasında çok güzel müzikleri olan bir abimiz. Orada tanışıp benim de tasavvuf musikisi alanında çalışmalar yaptığımı kendisine arz edince orada bir albüm planladık. Arabesk alt yapısı olmasında bir beis olmadığını düşündük ve onunla beraber klasik Türk tasavvuf musikisi ya da hep bildiğimiz ilahi tarzında değil de biraz daha arabesk tınıları olan bir parça yaptık."Akyol, albümün özellikle Arap dünyasında çok büyük kabul gördüğünü, bu kapsamda Mısır, Lübnan ve Tunus başta olmak üzere farklı ülkelerden tebrik ve teşekkürler aldıklarını ifade etti. "Gamerun" eserine hazırladıkları klibin de o coğrafyalarda çok izlendiğine işaret eden Akyol, "Parçamız ciddi manada dinleniyor. Konser ve programlara davetler alıyoruz. Bu albümü tamamen Aksaray'daki o yetim çocuklara ithafen yaptım ve gelirini tamamen oraya kullanıyorum." diye konuştu. - AlbümMega Müzik etiketiyle dijital platformlarda ve raflardaki yerini alan albümde, albüme adını veren "Gamerun" ile birlikte, "Kime Ne", "Kabe Yolları", "Essubhu Beda", "Mevlid - i Nebi", "Allah Adın Zikredelim", "Elveda Kabem", "Ya İlahi Senden Bir Dileğim Var" ve Mescid - i Aksa" adlarını taşıyan Türkçe ve Arapça toplam 9 eser bulunuyor.Albümdeki enstrümanları, " İstanbul Strings" yaylı grubu, Kemal Taşpınarlı, Başar Dikici, Samim Sakaryalı, Fatih Doğaner ve Yıldan Ergüzel icra ediyor.
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