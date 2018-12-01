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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Akkuyu NGS sahasının fotoğrafları Rusya'da sergilendi - VORONEJ Haberi

Akkuyu NGS sahasının fotoğrafları Rusya'da sergilendi - VORONEJ Haberi

- Novovoronej NGS'nin bilgilendirme merkezindeki sergiden görüntüler - Fotoğraflardan detaylarAkkuyu NGS sahasının fotoğrafları Rusya 'da sergilendi - Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom tarafından başlatılan proje kapsamında Mersin'e giden Rus gazetecilerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahası ve çevresinde çektiği fotoğraflar sergilendiVORONEJ (AA) - Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasının fotoğrafları, santralin benzerinin yer aldığı Rusya 'nın Novovoronej kentinde sergilendi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom tarafından başlatılan proje kapsamında Mersin'e giderek kent merkezi, Akkuyu NGS sahası ve santralin yapıldığı Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ni gezen “Kommersant Chernozemye” gazetesinin muhabirlerinin çektikleri fotoğraflar, sergide buluşturuldu.Akkuyu'nun referansı olarak nitelendirilen Novovoronej NGS'nin bilgilendirme merkezinde yapılan serginin ön gösteriminde, 50 fotoğraf yer aldı.Etkinliğe Novovoronej NGS'nin Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Yuriy Pegusov, Personel Eğitiminden Sorumlu Yönetici Vekili Deniz Novikov, projede yer alan Rus ve Türk gazeteciler ve şehirde yaşayanlar katıldı.
Serginin resmi açılışı, 6 Aralık'ta Voronej şehrindeki Çijov sergi alanında yapılacak.Türk ve Rus gazeteciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, iki halk arasındaki dostane ilişkilerin ve teknoloji transferinin gösterilmesi için Türk Hava Yollarının (THY) partnerliğinde yapılan projenin devamında, Türk gazetecilerin Novovoronej NGS'de ve Voronej kentinde çektiği fotoğraflar da Mersin'de sergilenecek.Sergide, Novovoronej NGS'nin tarihçesi, faaliyetleri ve çevresindeki yaşam anlatılacak.

Referans Teknoloji Transferi Teknoloji Muhabir 

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