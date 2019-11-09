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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
“Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları” başladı - BALIKESİR

“Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları” başladı - BALIKESİR



: - Müsabakalardan görüntüler - Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübü Başkanı Enis Yurdakök ile röportajAkıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları Balıkesir 'de başladıBALIKESİR (AA) - Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübünün düzenlediği "Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları" 4 ülkeden 35 sporcunun katılımıyla başladı.
Balıkesir 'in Karesi ve Altıeylül ilçeleri ile Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye'nin yanı sıra Malezya, Endonezya ve Danimarka'dan sporcular katıldı.
Müsabakaların ilk gününde sporcular at binip, yay gererek dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.Turnuva hakkında bilgi veren Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübü Başkanı Enis Yurdakök, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yabancı sporculara 15 gün boyunca atlı okçuluk eğitimi verdiklerini ve ardından bu özel turnuvayı kulüp olarak düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin 2019'un son müsabakası olduğunu anlatan Yurdakök, şunları söyledi:"Bugün Kore ve Malezya parkuru yarışmalarını yapıyoruz. Yarın Türk parkuru ve kabak parkuru olarak yarışmalar devam edecek. Türkiye'de ilk olarak atlı okçuluk eğitimi vermek bize Balıkesir Akıncıları'na nasip oldu. Bunun için mutluyuz."Müsabakaları izlemeye gelen Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ da atlı okçuluğa desteklerinin süreceğini ifade ederek sporculara başarılar diledi.Müsabakalar yarın sona erecek.

Yarış 

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