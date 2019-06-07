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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Akdağmadeni’nde dolu ve sağanak yağışı etkili oldu

Akdağmadeni’nde dolu ve sağanak yağışı etkili oldu

cep telefonu görüntüsü dolu yağışı

( YOZGAT ) YOZGAT

Sağanak Yağış Dolu Yağışı Kahvehane Cep Telefonu 


- Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Doludan kaçmaya çalışan vatandaşlar yol kenarındaki iş yerleri ve kahvehanelere sığındı. Araçların üzerinde ve yol kenarlarında dolu birikirken, bazı vatandaşlar ise dolu yağışını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından ilçede sağanak yağış meydana geldi. Dolu ve sağanak yağışın ardından esnaf, iş yerlerinin önünde biriken suyu temizledi.
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