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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akçakoca'da kasım ayında denize girdiler - DÜZCE

Akçakoca'da kasım ayında denize girdiler - DÜZCE

- Denizden görüntüler - Denize giren Muammer Gökçetin ile röp - Hava sıcaklıklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Düzce 'nin Akçakoca ilçesinin sakinleri güzel havanın tadını çıkardı - İlçe sakini Muammer Gökçetin: - "Deniz çok güzel, harikaydı. Yazın böyle bir deniz yoktu"DÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri kasım ayında denize girdi.Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Akçakoca, kasım ayında yazdan kalma günleri yaşıyor.Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olarak ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar denizin tadını çıkardı.İlçe merkezindeki Çuhallı Plajı'na gelen Muammer Gökçetin, öğle molasında arkadaşlarıyla denize girdiğini söyledi.

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle serinlemek için denize girdiğini belirten Gökçetin, "Bu güzel havayı değerlendirmek istedik. Öğle paydosunda denize girdik. Deniz çok güzel, harikaydı. Yazın böyle bir deniz yoktu. Tertemiz, pırıl pırıl. Akçakoca'nın deniz mevsimi kısa değil. Bugün kasımın altısı denize giriyoruz. Dün de girdik. Herkese denize girmeyi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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