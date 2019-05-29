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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ahır Dağı’ndaki Karagöl havadan görüntülendi

Ahır Dağı’ndaki Karagöl havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Kış Mevsimi Yaz Mevsimi Irak 

-Hayvanların otlamaları
-Gölden ve dağdan detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Bölge yaz aylarında fotoğraf sanatçılarının uğrak yerleri arasında KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın doğa güzellikleri arasında yer alan Karagöl havadan görüntülendi. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Ahır Dağı’nın zirvesindeki göl, kış mevsiminde bölgeye düşen yağışlarla kendiliğinden oluşuyor. Karagöl, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekerken, yaz mevsiminde konargöçerlerin uğrak yerleri arasında. Hayvanlarını otlatma fırsatı bulan konargöçerler burada 2 ay kalıyorlar. Drone ile havadan görüntülenen Karagöl’ün eşsiz manzarası ise görenleri kendisine hayran bırakıyor.
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