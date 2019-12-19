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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ağrılı öğrenciler kitap okuyarak fidanlara hayat veriyor - AĞRI İzle

Ağrılı öğrenciler kitap okuyarak fidanlara hayat veriyor - AĞRI İzle

- Durakta bekleyen öğrencilerin kitap okuması - Öğrencilerin öğrencibüse binmesi - Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ulaşım aracı öğrencibüsü sürmesi - Öğrencilerin yolculuk esnasında kitap okuması - Belediye Başkanı Sayan'ın açıklaması - Başkan Sayan'ın öğrencileri makamında ağırlaması - İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in açıklamada bulunması Ağrı lı öğrenciler kitap okuyarak fidanlara hayat veriyor - İl Milli Eğitim Müdürü Faruk Tekin: - "3 ayda okuduğumuz kitap sayısı 340 bini buldu. Dikeceğimiz fidan sayısı 60 bini geçti"AĞRI (AA) - Ağrı 'da Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Canlar okuyor fidanlar hayat buluyor" projesi kapsamında 3 ayda 340 bin kitap okuyan öğrenciler, 60 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturacak.Kent genelinde öğrenciler ve velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamaya konulan proje büyük ilgi görüyor.Projeye destek veren Belediye Başkanı Savcı Sayan, şoförlüğünü yaptığı öğrencibüste kitap okuma etkinliği düzenledi.
Öğrenciler, kentte bir süre önce hayata geçirilen öğrencibüslerde kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.Başkan Sayan, belediye hizmetlerinde her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesine destek verdiklerini ifade eden Sayan, "Öğrencibüslerle öğrencilerimizi tarihi ve turistik yerlere götüreceğiz. Öğrenciler yol boyunca kitap okuyacaklar ve sonrasında okudukları her 5 kitap için de birer fidan dikecekler. Hem kitap okuma açısından hem de ilimizin ağaçlandırılması açısından son derece önemli bir etkinlik." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de projenin kent genelinde büyük destekle sürdüğünü anlattı.Öğrencibüste düzenlediği etkinlikle projeye verdiği destekten dolayı Sayan'a teşekkür eden Tekin, şöyle konuştu:"3 ayda okuduğumuz kitap sayısı 340 bini buldu. Dikeceğimiz fidan sayısı 60 bini geçti ve bu da bizim için çok sevindirici. Bu sadece bir başlangıç. İnşallah yaza kadar bu sayıyı daha da artıracağız. Nisan ayından itibaren fidanlarımızı dikerek hem çevreye katkıda bulunmuş olacağız hem de öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmış olacağız."

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