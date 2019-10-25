Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Ağrılı çocuklar sanatla kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor İzle

Ağrılı çocuklar sanatla kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor İzle

- Eleşkirt Aile Destek ve Sanat merkezi bahçesi - Öğretmen ve öğrencilerin boyama çalışmaları - Okulun müdürü Uğur Ordu ile röportaj - Öğrencilerden Melisa Çarkçı ile röportaj - Öğrencilerden Zeynep Efsa Yıldız ile röportaj - Duvarlara yapılan boyama örnekleri - Öğrencilerden Ece Naz Kahraman ile röportaj - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde faaliyet gösteren "Eleşkirt Aile Destek ve Sanat Merkezi", çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sanata yönlendiriyor - Merkez müdürü Uğur Ordu:"Öğrencilerimiz bu kurslar sayesinde terörden ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan tamamen uzak ve tertemiz bir geleceğe sahip oluyor"AĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde faaliyet gösteren "Eleşkirt Aile Destek ve Sanat Merkezi", çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sanatla buluşturuyor.İlçede iki yıl önce faaliyete giren ve müzik ile görsel sanatlar alanında ücretsiz hizmet verilen merkez, büyük ilgi görüyor.Okullardaki ders saatlerinin dışında haftanın belirli günlerinde merkeze gelen öğrenciler, burada çeşitli sanatsal etkinliklerde bulunuyor. Resim, müzik gibi sanatsal faaliyetlerde bulunan öğrenciler, ellerine aldıkları boyalarla merkezin bahçe duvarını rengarenk çiçek desenleriyle boyadı.Merkez müdürü Uğur Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde müzikal alanın dışında görsel sanatlar üzerine de çalışma yaptıklarını söyledi.

- "Zararlı alışkanlıklardan uzak kalıyorlar"Öğrencilerin merkezde resim, ebru ve el sanatlarında da kendilerini geliştirdiğini ifade eden Ordu, "Öğrencilerimiz bu kurslar sayesinde terörden ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan tamamen uzak ve tertemiz bir geleceğe sahip oluyor." dedi.
Merkezde 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılında 120 öğrencinin bulunduğunu aktaran Ordu, "Özellikle kız çocuklarının dikkatini çeken merkezde geleceğini müzik ve resim ile şekillendirmek isteyen öğrencilerimizin sayısı giderek artıyor." değerlendirmesinde bulundu.Öğrencilerden Zeynep Efsa Yıldız da okul dışında merkezde sanatsal faaliyetlerle güzel zaman geçirdiklerini belirtti.

Alışkanlık Madde Bağımlılığı El Sanatları Öğrenciler Kız Çocuklar 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı