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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
'Ağlayan gelin'lerin görsel şöleni Haberi

'Ağlayan gelin'lerin görsel şöleni Haberi

"Ağlayan gelin"lerin görsel şöleni - Sason ilçesi - Helkıs Dağı - Sıngıtur Dağı'ndaki şelaleler - Sultan Yaylası - Şillek Yaylası - Ters laleler - Doğasever Sabahattin Atalay ile röportaj - Doğasever Mustafa Seven ile röportaj - DetaylarBATMAN (AA) - Batman 'ın dağlık bölgelerinde açan, halk arasında ''ağlayan gelin'' adıyla bilinen ters laleler, turuncu, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle görsel şölen sunuyor.Sason ilçesinde Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi sırasında konakladığı 2 bin rakımlı Sultan Yaylası başta olmak üzere Helkıs ve Sıngıtur dağları ile Şillek Yaylası, açan ters lalelerle adeta şenlendi. Yaklaşık 15 gün süren görsel şöleni kaçırmak istemeyen doğaseverler ve fotoğrafçılar yaylaların yolunu tuttu.Yaylaya çıkan Sabahattin Atalay, bu tür lalelerin farklı bölgelerde "Kerbela çiçeği" ve "ağlayan gelin" adıyla da bilindiğini belirterek "Bunların iki haftalık ömürleri var ardından kuruyorlar. Ramazan olmasına rağmen bu eşsiz güzelliği görmek için oruçlu halde dağa çıktık." dedi.
Fotoğrafçı Mustafa Seven ters lalelerin Sason'un dağlarında eşsiz bir güzellik sunduğunu anlatarak "Şillek Yaylası'na bu eşsiz çiçeği görmek için geldim. Dünyada ender görülen ters laleleri görüntülemek eşsiz bir zevk." diye konuştu.

Şelale Uttu 

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