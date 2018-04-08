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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
AGD şehitler için fidan dikti - İSTANBUL

AGD şehitler için fidan dikti - İSTANBUL

- Genel detaylar - RöportajlarAGD şehitler için fidan diktiİSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği üyeleri şehitler için fidan dikti.Ataşehir Ferhatpaşa Caddesi üzerinde yer alan boş araziye gelen dernek üyeleri, şehitlerin anısına 600 fidanı toprakla buluşturdu.Çevre okullardan gelen öğrenciler de fidan dikimine katkıda bulundu.AGD İstanbul İl Başkanı Ali Uğur Bulut, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi olarak okullardaki öğrencilerle fidan dikerek şehitleri andıklarını söyledi.

Fidan dikmenin, doğayla iç içe olmanın çocuklar üzerinde çok olumlu bir etki bıraktığını ifade eden Bulut, "Biz bu faaliyetlerimizle çocuklarımıza doğayı, insanları, canlıları ve hayvanları sevmeyi, korumayı, öğretmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Fidan dikiminin ardından, etkinliğe katılım gösteren öğrencilere katılım belgesi verildi.

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